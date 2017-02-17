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Общество 2017
Обзор прессы 17.02.2017

Обзор прессы 17.02.2017

2017 Февраль 17 ( Пятница )  11:49:45
English Azərbaycan

Встреча руководителей геншатбов США и России в Баку,  причины  кризиса банков, подорожание, ситуация на жилищном рынке – ведущие темы сегодняшней прессы. 
 
Газета  «Азербайджан» , комментируя встречу руководителей Генштабов США и РФ в Баку, назвала это международным подтверждением и признанием независимой политики Азербайджана. 
 Автор отмечает, что в числе причин проведения встречи именно в Баку –  важная роль Азербайджана в  энергетической безопасности Европы, а также вклад, который внесла страна в диалог между культурами и цивилизациями.  Баку в очередной раз  осуществляет примиренческую миссию. 
 
“Эxo”  опубликовало статью о банкротстве банков , которые 
 присвоили вклады юридических лиц и хотят покинуть финансовый рынок, заявив о банкротстве.
 Многие из ликвидированных в 2016 году банков, воспользовались этим сценарием. Больше всего от банкротства банков пострадали компании, которые держали в них свои средства,  потеряв миллионы. 
Азербайджанский фонд страхования вкладов выплачивает компенсации только физическим лицам, чьи средства были застрахованы. Львиная доля невозвращенных вкладов приходится на юридические лица.
 
«Новое время»  пишет о росте цен на продовольствие в супермаркетах столицы и бездействии правительства.
 
Сайт  “Müsavat.com” пишет, что стоимость жилья снизится вдвое. Эксперты оценивают ситуацию на рынке недвижимости и как падение маната  будет воздействовать на рынок.  
 

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