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Общество 2017
Cуд оставил в заключении финдиректора «Азадлыг»

Cуд оставил в заключении финдиректора «Азадлыг»

2017 Февраль 16 ( Четверг )  14:00:59
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Бакинский апелляционный суд отклонил в четверг жалобу финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирова на отказ об изменении меры пресечения  и замене ее   на домашний арест по состоянию здоровья.

«Мы надеялись, что нашу жалобу удовлетворят с учетом  распоряжения президента о гуманизации наказания, предусматривающего минимизацию досудебных арестов.  Но этого не случилось», - сказал Turan адвокат Агыль Лаиджев.

Суд привел «стандартные доводы» о том, что якобы Амиров «может скрыться от следствия», «оказывать давление на следствие» и др.

Амиров длительное время страдает болезнью желудка и в период ареста она обострилась»,  - сказал адвокат.

Разговоры о давлении на следствие – смехотворны, добавил он.

*Амиров был арестован в августе 2016 года.  Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК. Следствие обвинило его в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.

Однако истинная причина ареста – задушить газету «Азадлыг» и лидера ПНФА Али Керимли, чьим помощником также является Амиров.—05B06—

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