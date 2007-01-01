



Cуд оставил в заключении финдиректора «Азадлыг»

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 14:00:59

Бакинский апелляционный суд отклонил в четверг жалобу финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирова на отказ об изменении меры пресечения и замене ее на домашний арест по состоянию здоровья.

«Мы надеялись, что нашу жалобу удовлетворят с учетом распоряжения президента о гуманизации наказания, предусматривающего минимизацию досудебных арестов. Но этого не случилось», - сказал Turan адвокат Агыль Лаиджев.

Суд привел «стандартные доводы» о том, что якобы Амиров «может скрыться от следствия», «оказывать давление на следствие» и др.

Амиров длительное время страдает болезнью желудка и в период ареста она обострилась», - сказал адвокат.

Разговоры о давлении на следствие – смехотворны, добавил он.

*Амиров был арестован в августе 2016 года. Ему предъявлены обвинения по статьям 283.1 (разжигание межрелигиозной розни) и 168.1 (посягательство на права человека под предлогом исполнения религиозных обрядов) УК. Следствие обвинило его в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции объявили организатором неудавшегося госпереворота в июле 2016 года.

Однако истинная причина ареста – задушить газету «Азадлыг» и лидера ПНФА Али Керимли, чьим помощником также является Амиров.—05B06—