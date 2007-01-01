

Представители Красного Креста навестили пленного Эльнура Гусейнзаде 2017 Февраль 16 ( Четверг ) 11:52:35

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14 февраля представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили попавшего в армянский плен 1 февраля азербайджанского военного Эльнура Гусейнзаде. Согласно информации армянских СМИ, цель посещения – ознакомление с условиями содержания и обращения, возможность поддерживать связь с родными, сообщил представитель миссии МККК в Карабахе. Согласно информации пресс-службы Минобороны Азербайджана, 1 февраля армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции из гранатометов. При подавлении огня противника ранение получил сержант Рауф Исаев. Что касается Эльнура Гусейнзаде, то Минобороны сообщило, что он на тот момент был демобилизован за систематические нарушения дисциплины. Однако Минобороны не объяснило, что делал демобилизованный человек на передовой линии. -02D-