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Общество 2017
В Нахчыване систематизируют кладбища

В Нахчыване систематизируют кладбища

2017 Февраль 16 ( Четверг )  11:38:41
English Azərbaycan

 В Нахичеванской автономной республике (НАР) по решению региональных властей начался демонтаж металлических ограждений на кладбищах. Об Turan стало известно из местных источников.

«Железные ограды вокруг могил разбирают без объяснений и разрешения», - сказал один из жителей Нахчывана.

Местные активисты расценивают это, как  нарушение закона и кощунство.

Власти Нахчыване не комментируют происходящее, но по публикациям в соцсетях понятно, что  принято решение об унификации кладбищ, где все могилы должны выглядеть одинаково и быть стандартных размеров.-05В-

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