



Более всего граждане жалуются на строительные компании

2017 Февраль 16 ( Четверг ) 11:27:50

Наибольшее число жалоб граждан в администрацию президента поступает на строительные компании. Жалобы связаны с плохим качеством построенного жилья, обманом покупателей, задержкой с обеспечением коммунальными услугами и выдачей актов о правах собственности. Об этом говорится в статье заведующего отделом по работе с обращениями граждан администрации главы государства Сулеймана Исмаилова, опубликованном в официальных СМИ.

Среди компаний нарушителей называются: «Kristal Abşeron», «Kristal-L», «Fortis-Bayıl», «İlin dörd fəsli», «Belıy lebed», «Şərur», «Deluxe», «Orbita», «Badu-Kubə», «Birlik», «Xəmsə», «Hasil», «ARAZ-2011A», «İnkişaf-S», «Rahatlığın Məkanı-Gold», «Ulduz-S», «Murad M.S.», «FVS İnşaat», «BAKİNKOM», «Yusifoğlu», «AAAF İnşaat», «Evrostroy Group», «Akkord», «Rahat», «Orbit», «Nur», «Yüksəliş C», «Olimp», «İ.N.V.», «Neftçi», «Pərvin İnşaat», «Azərros İK», «Xəzər İnşaat-XXI əsr», «Mur Ay», «RT-LTD», «Ələsgəroğlu-K», «Svit Haus» и др.

В отношении ряда компаний возбуждены уголовные дела, причиненный гражданам ущерб возмещен полностью или частично, отмечает Исмаилов.

К примеру, в 2016 году руководитель «MTK Real» Ильхам Гасымов был приговорен к 15 годам лишения свободы, а руководитель ЖСТ «198 Saylı», «200 Saylı» Этибар Фарзалиев – к 14 годам.

В отношении руководителей и должностных лиц других компаний: «Əli bəy», «Əzizbəy-KM», «AENT-E», «Fateh-N», «Badu-Kubə», «Şahbulaq», «Term», «İDEAL-İ İnşaat», «Mehriban Qonşular», «Xətai-2», «Ulduz-S», «Azərtikinti ATF», «Dərəçiçək», «Fuad LTD», «Birlik İnşaat», возбуждены уголовные дела. Некоторые из этих дел завершены и переданы в суды, виновные наказаны. –05D06—