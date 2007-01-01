



15 февраля - День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями

2017 Февраль 15 ( Среда ) 18:22:18

Сотрудники Детской онкологической клиники совместно со студентами Бакинского филиала Московского медицинского института имени Сеченова провели в среду в «28 Mall» мероприятия, посвященное Дню борьбы с детской онкологией.

“Цель нашего мероприятия – привлечь внимание к такой актуальной проблеме, как детские онкологические заболевания. 1-1.5% злокачественных раковых заболеваний приходится на детей. Это проблема не только здравоохранения, но и всего государства. У детей эта болезнь выражается , в основном, в виде эмбриональных опухолей. Однако большая часть – это больные лейкемией.

В Азербайджане ежегодно берутся на учет 350 больных детей. Результаты лечения у них лучше, чем у взрослых. Так, 80-85% больных удается вылечить», - сказал врач-онколог Рейман Исмаилзаде.

Детская онкологическая клиника в Азербайджане была впервые создана в 2012 году при Национальном онкологическом центре.—06D—