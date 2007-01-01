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Общество 2017
15 февраля - День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями

15 февраля - День борьбы с детскими онкологическими заболеваниями

2017 Февраль 15 ( Среда )  18:22:18
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Сотрудники Детской онкологической клиники совместно со студентами Бакинского филиала Московского медицинского института имени Сеченова провели в среду в «28 Mall»  мероприятия, посвященное Дню борьбы с детской онкологией.

“Цель нашего мероприятия – привлечь внимание к такой актуальной проблеме, как детские онкологические заболевания.  1-1.5% злокачественных  раковых заболеваний приходится  на детей.  Это проблема не только здравоохранения, но и всего государства. У детей эта болезнь выражается , в основном, в виде эмбриональных опухолей. Однако большая часть – это больные лейкемией.

В Азербайджане ежегодно берутся на учет 350 больных  детей. Результаты лечения у них лучше, чем у взрослых.  Так, 80-85%  больных удается вылечить», - сказал врач-онколог  Рейман Исмаилзаде.

Детская онкологическая клиника в Азербайджане была впервые создана в 2012 году при Национальном онкологическом центре.—06D—

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