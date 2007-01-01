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Общество 2017
Суд отклонил жалобу активиста о конфискации компьютера и телефона

Суд отклонил жалобу активиста о конфискации компьютера и телефона

2017 Февраль 15 ( Среда )  13:02:51
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Наримановский районный суд Баку накануне отклонил жалобу адвоката Эльчина Садыгова на незаконный обыск и изъятие компьютера и телефона на квартире его подзащитного,  активиста движения NIDA Рагима Велиева.

Как сообщил Turan сам адвокат,  молодой человек 16 января был задержан около 12.00 и увезен в 12-е отделении Наримановского районного управления полиции.

В тот же день около 17.00 дознаватель того же отделения полиции прибыл к ним домой якобы в связи с обращением матери активиста на службу «102» МВД об исчезновении сына.  Сотрудник полиции незаконно произвел обыск и изъял компьютер и телефон молодого человека.

Адвокат намерен подать апелляционную жалобу.

Рагим Велиев был арестован 16 января в административном порядке на 30 суток по обвинению  в неподчинении полиции.  Движение NIDA заявило, что истинной причиной ареста стала  критика Велиевым  в Facebook правительства Азербайджана. –06D--

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