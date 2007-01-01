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Общество 2017

Пограничники приняли охотника за вооруженного нарушителя ?

2017 Февраль 15 ( Среда )  11:34:12
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Накануне на пограничной заставе в селе Салахлы Самухского района был замечен вооруженный человек, который пытался незаконно пересечь государственную границу, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Нарушитель не подчинился законным требованиям пограничников,  оказав вооруженное сопротивление,  пытался бежать.  В соответствии с уставом, пограничники применили оружие,  ранив нарушителя в левую ноги,  после чего он был задержан.  Нарушитель был доставлен в районную больницу, сообщает тот же источник.

Было установлено, что нарушителем является житель села Салахлы Самухского района Гараев Мухаммад Иса оглу, 1966 года рождения. «При осмотре территории было найдено одно 12-миллиметровое двуствольное охотничье ружье, магазин с патронами, 12 полных и 8 пустых патронов», - говорится в сообщении Погранслужбы.

Из данного сообщения явно видно, что в Пограслужбе плохо относятся к охотникам и не разбираются в охотничьем оружии.  Дело в том, что не существует 12 миллиметровых охотничьих ружей, и тем более двуствольных. Скорее всего, речь идет об охотничьем ружье 12-го калибра.  Не бывает также «пустых патронов», могут быть пустые гильзы.

Что же касается самого главного вопроса – о нарушителе, то пограничники не объясняют то,  как местный житель, находившийся на своей территории, мог стать нарушителем границы? Как мог местный охотник пытаться пересечь государственную границу и зачем ?

Судя по всему, пограничники пытаются представить свои действия , как законные и вполне обоснованные. Пострадавшему следует радоваться, что в его патронташе не было найдено полкилограмма героина, который он  пытался реализовать в Грузии.—C06--

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