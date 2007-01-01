Пограничники приняли охотника за вооруженного нарушителя ?

2017 Февраль 15 ( Среда ) 11:34:12

Накануне на пограничной заставе в селе Салахлы Самухского района был замечен вооруженный человек, который пытался незаконно пересечь государственную границу, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Нарушитель не подчинился законным требованиям пограничников, оказав вооруженное сопротивление, пытался бежать. В соответствии с уставом, пограничники применили оружие, ранив нарушителя в левую ноги, после чего он был задержан. Нарушитель был доставлен в районную больницу, сообщает тот же источник.

Было установлено, что нарушителем является житель села Салахлы Самухского района Гараев Мухаммад Иса оглу, 1966 года рождения. «При осмотре территории было найдено одно 12-миллиметровое двуствольное охотничье ружье, магазин с патронами, 12 полных и 8 пустых патронов», - говорится в сообщении Погранслужбы.

Из данного сообщения явно видно, что в Пограслужбе плохо относятся к охотникам и не разбираются в охотничьем оружии. Дело в том, что не существует 12 миллиметровых охотничьих ружей, и тем более двуствольных. Скорее всего, речь идет об охотничьем ружье 12-го калибра. Не бывает также «пустых патронов», могут быть пустые гильзы.

Что же касается самого главного вопроса – о нарушителе, то пограничники не объясняют то, как местный житель, находившийся на своей территории, мог стать нарушителем границы? Как мог местный охотник пытаться пересечь государственную границу и зачем ?

Судя по всему, пограничники пытаются представить свои действия , как законные и вполне обоснованные. Пострадавшему следует радоваться, что в его патронташе не было найдено полкилограмма героина, который он пытался реализовать в Грузии.—C06--