



Суд не отпустил под домашний арест генералов МНБ

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 18:04:08

Во вторник в Сабунчинском суде продолжилось подготовительное заседание по делу трех генералов бывшего МНБ и большой группы офицеров этого распущенного ведомства страны.

На скамье подсудимых генералы Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев и Натаван Мирветова, а также старшие офицеры: Физули Алиева, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов.

Процесс проходит в закрытом режиме. По окончании заседания адвокаты сообщили журналистам, что ходатайствовали о замене меры пресечения на домашний арест. Однако суд отклонил просьбу. Адвокаты также просили время для ознакомления с делом. Процесс перенесен на 21 февраля.

Напомним, что эти офицеры обвиняются в совершении тяжких преступлений на протяжении многих лет, включая вымогательство, мошенничество, рэкет, незаконная слежка, арест и пр.

В результате их деятельности частным лицам , предпринимателям и организациям был нанесен многомиллионный ущерб.

Всего по делу МНБ арестовано более 20 высокопоставленных офицеров, включая 4-х генералов.-02D-