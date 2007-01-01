



Будет подготовлено пресс-досье Фикрета Фарамазоглу

2017 Февраль 14 ( Вторник ) 17:03:14

Уголовное дело редактора сайта jam.az Фикрета Фарамазоглу сфабриковано и судебный процесс показывает, что предъявленные ему обвинения не обоснованы, заявил адвокат Эльчин Садыхов на специальных слушаниях, проведенных во вторник представителями ряда СМИ и НПО по этому делу.

Фрамазолгу был арестован 30 июня 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 3 тыс. манат от владельца ресторана. Факт получения денег не был зарегистрирован в соответствии с законом, то есть без доказательной базы, лишь на основании заявления некоего жалобщика и неких свидетелей.

Подобные аресты журналистов по статье 311, 182 УК, которые заменили статьи 147, 148 по диффамации, для властей стали нормой. «Так они расправляются с неподконтрольными журналистами», - сказал редактор газеты «Хурал» Аваз Зейналлы, осужденный в 2013 году по аналогичному обвинению, которое развалилось в суде.

Юрист Халид Багиров, отстраненный от адвокатской деятельности за защиту активистов гражданского общества и журналистов, указал на тенденцию ареста журналистов в последнее время. «Арестованы, как минимум три журналиста, в том числе Фарамазоглу, освещавших тему трафикинга, проституции» , - сказал он.

Арест Фарамазоглу, которому грозит 10 лет тюрьмы, последовал после того как появились серии публикаций на тему притонов, работающих под видом массажных салонов. Один их журналистов сказал, что еще до ареста Фарамазоглу предлагали взятки, чтобы он закрыл эту тему, но он отказался.

Директор Информационного агентства Turan Мехман Алиев предложил создать пресс-досье о журналистской деятельности Фарамазоглу, которая берет свое начало с 90-х годов, включая его публикации, арест, уголовное дело, ход суда. «Это очень важно для формирования объективной картины вокруг дела журналиста», - сказал Алиев.

Супруга редактора Фаига Нусрети сообщила, что редакция сайта jam.az возобновила работу с новым адресом http://jamaz.info/ , где можно ознакомиться со статьями Фарамазоглу и ходом его дела. «Мы не намерены сдаваться и прекращать борьбу за его освобождение», - сказала она.

По результатам слушаний Координатор Общественного Альянса «Азербайджан без политзаключенных» Огтай Гюлалыев объявил о начале работы над пресс-досье Фикрета Фрамазоглу и мерах усиления эффективности его защиты.—0—