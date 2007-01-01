

Азербайджан представил свой первый БТР - «Туфан» 2017 Февраль 14 ( Вторник ) 16:28:45

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Во вторник Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило первый национальный бронетранспортер «Туфан». Мероприятие состоялось на приборостроительном заводе ПО «Агрегат». Машина создана с целью выполнения различных боевых задач и она миноустойчива. Как заявил замминистра оборонной промышленности Азад Мамедов, опытно-конструкторские образцы БТР разработаны Национальным аэрокосмическим агентством. Машина соответствует третьему уровню требований стандарта НАТО “STANAG 4569” по защите личного состава от уничтожающих воздействий. Как сообщил директор Национального аэрокосмического агентства Алчин Ширинзаде, БТР оснащен боевым модулем, противотанковым управляемым комплексом, оборудованием радиоэлектронной борьбы, разведки и др. БТР способен комфортно передвигаться на резких подъемах и спусках при различных рельефах, а также преодолевать водные преграды. Боевой модуль оснащен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм. После испытаний в этом году будут созданы модификации машины, предназначенные для медицинской помощи, радиоэлектронной борьбы, нужд полиции и пр. –C06--