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Общество 2017
Баку и Рига отменили визовый режим обладателям служебных паспортов

Баку и Рига отменили визовый режим обладателям служебных паспортов

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  22:51:44
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Новое соглашение между Азербайджаном и Европейским союзом может быть подготовлено к саммиту «Восточного партнерства» в ноябре этого года, заявил в понедельник в Баку глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он выразил надежду, что новое соглашение позволит сделать партнерство стратегическим.

По итогам переговоров Ринкевичиса с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым было подписано межправительственное соглашение об отмене визового режима для обладателей служебных паспортов.

 "Хотелось бы ускорить  и  подготовку договора о сотрудничестве в сфере образования, так как более 100 азербайджанских студентов учатся в вузах Латвии»,  - сказал  латвийский дипломат.

По его словам, были обсуждены и вопросы развития сотрудничества в сфере туризма.

Э.Мамедъяров, со своей стороны подчеркнул, что Баку  также заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским союзом и в настоящее время ведутся обсуждения с Брюсселем по новому соглашению по сотрудничеству. "Кроме этого, у нас есть документ о стратегическом энергетическом партнерстве. Все это создает хорошую базу для углубления наших взаимоотношений с ЕС, повысить их до уровня стратегического сотрудничества", -  заявил Мамедъяров.

Стороны обсудили и вопросы сотрудничества в области  транспорта.

Латвия заинтересована в продлении маршрута контейнерного поезда ZUBR через Украину в Азербайджан и далее в Китай,  Ринкевичс.

Контейнерный поезд ZUBR – совместный проект железных дорог Латвии, Беларуси, Украины и Эстонии.

"Азербайджан оценивает маршрут ZUBR как интересный проект, который с политической точки зрения объединяет три моря - Чёрное, Каспийское и Балтийское. Само по себе это даёт сближение трёх разных регионов. Мы не будем замыкаться только на проекте международного транспортного коридора "Север - Юг", - сказал m  МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. —06D--

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