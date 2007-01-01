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Общество 2017
В Дербенте задержано около 200 строителей из Азербайджана

В Дербенте задержано около 200 строителей из Азербайджана

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  18:03:43
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В Дербентском городском управлении полиции содержаться около 200 граждан Азербайджана. По данным Радио «Азадлыг»,  все они работали на стройке в Дербенте без разрешения на работу.   Это выяснилось во время проверки строительных работ местными властями. 

Согласно видео, которое распространено  самими задержанными в соцсетях, их держат в каком- то спортзале уже два дня и ничего не говорят. 

По последним данным, строителей выпустили из помещения, однако их дела направлены в суд за нарушение миграционного законодательства.

Отметим, что власти Азербайджана активно участвуют в благоустройстве Дербента, где проживает значительная азербайджанская диаспора,  уже не один год. -02D-

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