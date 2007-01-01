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Общество 2017
Сезонный мониторинг «птичьего гриппа»

Сезонный мониторинг «птичьего гриппа»

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  12:26:03
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В связи с наступлением периода возвращения с юга на север перелетных птиц,  Государственная служба ветеринарного надзора Азербайджана (ГСВН) проводит мониторинги на предмет выявления птичьего гриппа.  Об этом говорится в сообщении ГСВН.

К мониторингу привлечены также специалисты Минздрава и Минэкологии.

Мониторингом охвачены временные стояки перелетных птиц на пути их миграции в национальные парки и заповедники, прибрежные зонах на Апшеронском полуострове, Шабранском, Агджабединском, Ленкоранском и Сальянском районах Азербайджана.

Кроме того, будут взяты образцы для анализов в птицеводческих и частных хозяйствах.

Напомним, что пандемия «птичьего гриппа» была отмечена в 2006 году. Тогда в Азербайджане на многие годы был введен запрет на охоту птиц, несколько человек умерли от болезни. Птицеводческие предприятия понесли крупные потери из-за резкого отказа населения от потребления  птичьего мяса. –05D06--

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