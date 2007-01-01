



Сезонный мониторинг «птичьего гриппа»

2017 Февраль 13 ( Понедельник ) 12:26:03

В связи с наступлением периода возвращения с юга на север перелетных птиц, Государственная служба ветеринарного надзора Азербайджана (ГСВН) проводит мониторинги на предмет выявления птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении ГСВН.

К мониторингу привлечены также специалисты Минздрава и Минэкологии.

Мониторингом охвачены временные стояки перелетных птиц на пути их миграции в национальные парки и заповедники, прибрежные зонах на Апшеронском полуострове, Шабранском, Агджабединском, Ленкоранском и Сальянском районах Азербайджана.

Кроме того, будут взяты образцы для анализов в птицеводческих и частных хозяйствах.

Напомним, что пандемия «птичьего гриппа» была отмечена в 2006 году. Тогда в Азербайджане на многие годы был введен запрет на охоту птиц, несколько человек умерли от болезни. Птицеводческие предприятия понесли крупные потери из-за резкого отказа населения от потребления птичьего мяса. –05D06--