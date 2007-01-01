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Общество 2017
Минобороны сообщило об уничтожении разведгруппы армян

Минобороны сообщило об уничтожении разведгруппы армян

2017 Февраль 13 ( Понедельник )  10:52:12
English Azərbaycan

12 февраля в Карабахе была уничтожена разведывательно-диверсионная группа армян.

Группа была засечена заранее и уничтожена метким огнем, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны. Где именно это произошло, не сообщается.

Официальное сообщение сопровождается короткой видеосъемкой , сделанной через прибор ночного видения. На нем на дальнем расстоянии видна некая группа, которая попадает под артобстрел.

В свою очередь, армянская сторона сообщила о росте напряженности на линии соприкосновения и обстреле армянских позиции из артиллерии и минометов на Агдамском направлении. О потерях не сообщается.-02D-

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