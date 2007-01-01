



В Азербайджане создаются новые юридические лица в сфере стандартизации

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 12:05:15

Ильхам Алиев подписал в пятницу указ об усовершенствованию управления в сферах метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права.

Кабинету министров поручено течение трех месяцев подготовить и представить главе государства новый проект закона "О стандартизации"; в течение шести месяцев подготовить проект Госпрограммы о приведении системы стандартизации в соответствие с международными требованиями.

Госкомитету по стандартизации, метрологии и патентам поручено в течение месяца создать публичное юридическое лицо "Азербайджанский институт метрологии"; создать публичное юридическое лицо "Центр аккредитации Азербайджана"; создать публичное юридическое лицо "Центр патента и товарных знаков".

Как сказано в официальном сообщении, эти меры осуществляются с целью обеспечения устойчивости экономических реформ, повышения качества, безопасности, конкурентоспособности и экспортного потенциала производимой в Азербайджане продукции, либерализации внешней торговли, приведения сфер метрологии, аккредитации и охраны объектов патентного права в соответствие с современными требованиями, достижения повышения прозрачности и оперативности механизма контроля. -02D-