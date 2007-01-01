



В Азербайджане создается Служба пробации

2017 Февраль 11 ( Суббота ) 11:38:54

С целью усовершенствования пенитенциарной сферы, гуманизации наказания и расширении применения альтернативных мер без изоляции от общества, в стране распоряжением Ильхама Алиева создается Служба пробации.

Согласно документу, Минюсту поручено осуществить модернизацию пенитенциарных учреждений, обновить инфраструктуру и улучшить механизм управления.

Минюсту поручено в течение месяца представить главе государства предложения по организации Службы пробации, сказано в официальном сообщении. Однако в чем конкретно будет заключаться функции новой структуры, в документе не поясняется.

Согласно международной практике, пробация это вид условного наказания, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов. То есть, учитывая личность и другие обстоятельства, суд считает возможным исправление осужденного без лишения его свободы, и освобождает его от заключения. Фактически пробация – это альтернативная система наказания, которая следит поведением подследственного или осужденного. -02D-