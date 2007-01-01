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Общество 2017
В Азербайджане создается Служба пробации

В Азербайджане создается Служба пробации

2017 Февраль 11 ( Суббота )  11:38:54
English Azərbaycan

С целью усовершенствования пенитенциарной сферы, гуманизации  наказания и расширении применения альтернативных мер без изоляции от общества, в стране распоряжением Ильхама Алиева создается Служба пробации.

Согласно документу, Минюсту поручено осуществить  модернизацию пенитенциарных учреждений, обновить инфраструктуру и улучшить механизм управления.

Минюсту поручено в течение месяца представить главе государства  предложения по организации Службы пробации, сказано в официальном сообщении. Однако в чем конкретно будет заключаться функции новой структуры, в документе не поясняется.

Согласно международной практике, пробация это вид условного наказания, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов. То есть, учитывая личность и другие обстоятельства, суд считает возможным исправление осужденного без лишения его свободы,  и  освобождает его от заключения. Фактически пробация – это альтернативная система наказания, которая следит поведением подследственного или осужденного. -02D-

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