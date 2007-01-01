



Cоздается Агентство продовольственной безопасности

2017 Февраль 10 ( Суббота ) 22:12:04

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране , сообщает сайт главы государства.

Согласно указу, с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения работ по гигиенической сертификации, в том числе предоставления сертификата качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны создается Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Оно будет также осуществлять государственный контроль в сфере защиты прав потребителей в области продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа «с поля на стол».

Председателем Агентства назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.—06D--