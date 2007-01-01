



На суде «Нардаран-2»

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 18:37:58

В Бакинском суде по тяжким преступления на процессе по «Нардаранскому делу-2» сегодня начались показания обвиняемых. Фигурантами дела являются зампред Движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 верующих.

Напомним, что Эльчин Гасымов был арестован в ноябре 2015 года. Позже его обвинили в попытке захвата власти, терроризме и пр. По аналогичным обвинениям арестовали еще 10 человек: Ага Яхьяев, Махир Гахраманов, Сейфаддин Ширванов, Рамиль Алиев, Фархад Мурадов, Эльгюн Ахундов, Вюсал Алыш, Сеймур Асланов, Али Шахбазов, Амирали Алиев и Иса Ибрагимов.

На сегодняшнем заседании с показаниями выступил Фархад Мурадов. « К нам домой прибыли полицейские на 4-5 машинах. Они провели обыск и сами положили целлофановый пакет на шкаф в спальне, и сами же его «нашли». Из пакета вытащили запал к гранате, тротиловую шашку, 6 брошюр «Обращение Тале Багирзаде». Потом меня посадили в машину и увезли в «бандотдел».

Там предложили признать, что книжку я взял у незнакомых людей, а оружие нашел в Нардаране на свалке, и если я не дам этих показаний, то задержат моего брата. Поэтому, я дал признательные показания», - сказал Мурадов.

После перерыва с показания выступил обвиняемый Иса Ибрагимов. Он сообщил, что во время Нардаранских событий его не было в Азербайджане. Его задержали на границе, когда он возвращался с паломничества из Ирана, и увезен в «бандотдел».

«Там Керим Алимарданов достал плеть и стал бить меня по голове. Он долго и всячески мучил меня этой плетью. В результате, в 27 лет я передвигаюсь при помощи трости», - сказал обвиняемый.

Далее он потребовал вызова в суд главы Ленкорани Тале Гарашова, который написал характеристику о том, что Ибрагимов якобы готовил беспорядки по приказу Тале Багирзаде и богослова Зульфугара Микаилзаде.

Ходатайство не было удовлетворено. Процесс продолжится в следующую пятницу.—06D--