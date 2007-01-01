



SMMM приветствует заявление Amnesty İnternational по Нардаранскому делу

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 18:31:22

Центр Защиты Политических Заключенных (SMMM) обсудил 10 февраля нынешнюю ситуацию в стране. В заседании по скайпу приняла участие ответственный по зарубежным связям Центра Лейла Юнус.

По ее словам, за последнюю неделю проведена работа по информированию международной общественности о ситуации с политзаключенными в Азербайджане, и в частности, по Нардаранскому делу.

«Попытки властей представить Нардаранское дело, как борьбу с религиозным экстремизмом провалились, и в Европе укрепляется мнение, что арестованные и осужденные по этому делу преследуются за свободу выражений»,- сказал Юнус.

Отчет, подготовленный рабочей группой по политзаключенным (список 160), передан в различные международные организации, правительства, депутатам.

Участники заседания обсудили дальнейшие шаги и мероприятия по защите политзаключенных.

Была выражена поддержка позиции организации Amnesty İnternational, и в частности ее призыв к правительству Азербайджана расследовать нарушенные права на справедливый суд и факты пыток Тале Багирзаде и еще 17-ти человек по Нардаранскому делу.

*SMMM был образован 27 января рабочей группой по политзаключенным (Список 160).—0—