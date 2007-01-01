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Общество 2017
SMMM приветствует заявление Amnesty İnternational по Нардаранскому делу

SMMM приветствует заявление Amnesty İnternational по Нардаранскому делу

2017 Февраль 10 ( Пятница )  18:31:22
Azərbaycan

Центр Защиты Политических Заключенных (SMMM) обсудил 10 февраля нынешнюю ситуацию в стране. В заседании по скайпу приняла участие  ответственный   по зарубежным связям Центра Лейла Юнус.

По ее словам, за последнюю неделю проведена работа по информированию  международной общественности о ситуации с политзаключенными в Азербайджане, и в частности, по Нардаранскому делу.

«Попытки властей представить Нардаранское дело, как борьбу с религиозным экстремизмом провалились, и в Европе укрепляется  мнение, что арестованные и осужденные по этому делу преследуются за свободу выражений»,-  сказал Юнус.

Отчет,  подготовленный рабочей группой по политзаключенным (список 160),   передан в различные международные организации, правительства, депутатам.

Участники заседания обсудили  дальнейшие шаги и мероприятия  по защите политзаключенных.

Была выражена  поддержка позиции  организации Amnesty İnternational, и в частности ее призыв к  правительству Азербайджана расследовать нарушенные права на справедливый суд и факты пыток Тале Багирзаде и еще 17-ти человек по Нардаранскому делу. 

*SMMM был образован  27 января рабочей группой по политзаключенным (Список 160).—0—

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