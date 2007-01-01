



Подана апелляция на приговор по «Нардаранскому делу»

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 18:20:36

Адвокаты обвиняемых по «Нардаранскому делу» сегодня представили апелляционную жалобу на приговор.

Напомним, что речь идет о «Нардаранском деле -1», когда в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Аловсата Аббасова был вынесен приговор лидеру движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде и еще 17-ти подсудимым.

Багирзаде был приговорен к 20-ти годам лишения свободы по обвинению в подготовке вооруженного захвата власти и изменение конституционного строя, а зампред оппозиционной партии Народного Фуад Гахраманлы – к 10-ти годам только за то, что в Фейсбуке поддержал справедливые требования нардаранцев. Остальные осуждены также на длительные сроки заключения.

Адвокаты Фариз Намазлы, Ялчин Иманов, Неймат Керимли, Фахраддин Мехтиев представили коллективную жалобу на приговор по делам 15 лиц. Как сообщил Turan адвокат Намазлы, в жалобе ставится вопрос об оправдании осужденных, включая

Тале Багирзаде, Аббаса Гусейнова в виду недоказанности их вины, а зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы – из-за отсутствия события преступления.

Также ставится вопрос о вынесении частного определения в отношении сотрудников Главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) Керима Алимарданова, Шахлара Джафарова, Ислама Агабекова и Ибрагима Казымова, которые пытали обвиняемых.

Предлагается также признать нарушение презумпции невиновности обвиняемых, нарушение права на защиту от пыток, гарантированного статьей 3 Европейской конвенции прав человека , а также содержания обвиняемых в течение 5 судебных заседаний (14,16,19,21 и 23 декабря) в подвале Бакинского суда по тяжким преступлениям. При этом, 14-23 декабря они проводили голодовку , протестуя против не допуска их к участию на процессе.

В жалобе также указывается на грубое нарушение прав обвиняемых во время следствия, получение доказательств неприемлемыми методами - путем пыток.

Арестованным длительное время не позволяли встретиться со своими адвокатами, связаться с родными. После избрания меры пресечения они неделями продолжали содержаться в ГУБОП.

Бахруз Аскеров, Джахад Бабакишизаде и Шамиль Абдулалиев были лишены качественной медицинской помощи и до сих пор у них в теле остаются резиновые пули, выпущенные в ноябре 2015 года во время полицейского штурма. –06B--