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Общество 2017
Почему лжет Минэкологии?

Почему лжет Минэкологии?

2017 Февраль 10 ( Пятница )  17:23:18
English Azərbaycan

После того, как в соцсетях разошлись фото и видеокадры, на которых граждане арабских стран охотятся на территории Азербайджана, массово отстреливая и отлавливая животных и птиц, Минэкологии в очередной раз заявило, что ничего об этом не знает и прекратит сотрудничество с компаниями, организующими охотничьи туры для недобросовестных иностранных туристов.

Далее это ведомство утверждает, что изучило материалы о неэтичном поведении иностранных туристов в Азербайджане, установив, что некоторые из них были сняты в других странах.

Далее Минэкологии заявляет, что оно «сторонник ограничения охотничьей деятельности, однако местные и иностранные охотники настаивают на реализации своих прав».

Оправдывая свою беспомощность, Минэкологии далее заявляет, что  на кадрах не присутствуют виды животных и птиц, занесенных в «Красную книгу» и что массовый отстрел животных на фото еще не означает, что выделенная квота превышена и надо провести серьезное расследование.

Из сказанного выше следует, что Минэкологии не в состоянии контролировать иностранцев, устраивающих побоища в Азербайджане, однако инспектора этого министерства десятками, если не сотнями отлавливают местных граждан за нарушения правил охоты.

Работникам Минэкологии следовало бы также почаще заглядывать в Красную книгу и лучше изучать Зоологию. Иначе, они не стали бы врать. Так, на нескольких опубликованных арабскими охотниками фото видны как минимум три вида птиц, охота на которых запрещена: это Стрепет (bəzgək), Огарь (angut) и Пеганка (ala ördək).

Подобная ситуация не вызывает удивление на фоне того, что совсем недавно работники Ширванского заповедника , сотрудники Минэкологии были привлечены к ответственности за незаконную охоту на джейранов. Видимо в Минэкологии думают, что и эти животные не включены в Красную книгу. -02D-

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