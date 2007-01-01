

Azercell подписала Меморандум о Сотрудничестве с Министерством Образования 2017 Февраль 10 ( Пятница ) 15:23:07

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Azercell Telecom, которая постоянно поддерживает профессиональный и личный рост Азербайджанской молодёжи, присоединилась к ещё одной инициативе в этом направлении. 9 февраля, в Министерстве Образования, состоялась презентация Карьерной Академии SABAH, официальным партнером которой является Azercell Telecom. Карьерная Академия SABAH создана с целью поддержки первых выпускников программы SABAH в выборе направлений для их будущего профессионального роста. В рамках этой программы Министерство Образования и Azercell Telecom будут проводить совместные проекты по повышению эффективности внеаудиторной занятости студентов, и подготовки молодёжи, владеющей обширными теоритическими и практическими навыками. Выступая на церемонии подписания меморандума, Президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев отметил, что компания, которую он возглавляет, постоянно следит за процессами реформирования и тенденциями развития в сфере образования: “Мы не довольствуемся только ролью наблюдателя, Azercell всегда рассматривал поддержку образования как основное направление своей стратегии социальной ответственности. Сотни студентов смогли воспользоваться возможностями, которые были созданы в результате нашего сотрудничества с ведущими ВУЗами, как в столице, так и в регионах нашей страны. Уже на протяжении 20 лет Azercell занимает ведущие позиции в списке лучших работодателей Азербайджана. Посредством инвестиций в человека, мы инвестируем в развитие нашего государства”. В. Мурсалиев также отметил, что решение о сотрудничестве с группами SABAH не является случайным, так как данный проект привнёс новое видение, подход и дух в сферу образования: «Мы не могли не оценить этого. Сегодня, подписывая данный меморандум, мы хотим систематизировать наше сотрудничество. Я надеюсь, что мы заложили основу партнёрству, которое откроет путь для больших достижений». Было также отмечено, что 17-20 февраля в г. Губа состоится Зимняя Школа Карьерной Академии SABAH. На мероприятии, сотрудники Azercell Telecom выступят перед студентами с различными сессиями по успешному построению карьеры. Согласно подписанному документу, Министерство Образования отберёт 10 студентов из групп SABAH для их участия в Карьерной Академии SABAH. Для этих студентов будут организованы ознакомительные туры в Azercell, открытые уроки и мастер-классы. Также, студентам Академии будут созданы возможности для пользования ресурсами Центра Предпринимательства и Инноваций Barama, специальными онлайн ресурсами и тестами. После церемонии подписания состоялось вручение сертификатов 9 студентам, которые удостоились чести стать стипендиатами Azercell в текущем году. Компании Azercell также был представлен сертификат сотрудничества. На церемонии подписания приняли участие сотрудники Министерства Образования, групп SABAH, руководители официальных партнёров Академии, студенты и представители СМИ. Следует напомнить, что основа сотрудничества с группами SABAH была заложена задолго до этого мероприятия. В прошлом году 50% мест в рамках Студенческой Программы Azercell по городу Баку были выделены для студентов групп SABAH. Помимо этого, среди 5 групп, которые были отобраны по результатам шестимесячной инкубационной программы, проводимой в сотрудничестве с Центром Предпринимательства и Инноваций Barama, состояла из студентов группы SABAH. В конце прошлого года Azercell провела для студентов групп SABAH ознакомительный тур по Azercell Plaza и короткие информационные сессии по темам «Знакомство с GSM Технологиями», «Управление продуктами», «Создавай свой Бренд». Группы SABAH являются одним из основных проектов, созданных по инициативе Министерства Образования в 7 высших учебных заведениях в учебном году 2014/2015. На сегодняшний день группы SABAH существуют в 11 высших учебных заведениях и объединяют более 2300 студентов по 45 специальностям. В конце учебного года 2016/2017 выпускниками групп SABAH станут 748 студентов по 45 специальностям из 7 высших учебных заведений. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal» и «Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.