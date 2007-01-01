



Госсекретарь Франции встретился с гражданскими активистами Азербайджана

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 14:16:09

Госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам госуправления Жан-Винсент Плаце сегодня встретился с группой активистов гражданского общества Азербайджана.

В ходе беседы были обсуждены состояние и проблемы гражданского общества Азербайджана.

По словам Плаце, эта тема поднималась и в ходе его встреч с официальными лицами Азербайджана.

На встрече приняли участие эксперты-экономисты Губад Ибадоглу, Самир Алиев, Ровшан Агаев, юрист Зия Гулиев, директор агентства Turan Алиев, женская активиста Шахла Исмаил и глава НПО «Прозрачность – Азербайджан» Рена Сафаралиева.

Напомним, что в ходе двухдневного визита в Азербайджан Ж.В.Плаце встретился с президентом Ильхамом Алиевым, главой АСАН-хидмет Инамом Керимовым. Он посетил также Французский лицей в Баку. –01C06-