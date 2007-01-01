

Докладчик ПАСЕ встретился с М. Гусейновым и Х. Исмайловой 2017 Февраль 10 ( Пятница ) 13:51:11

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Докладчик комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Алан Дестекс (Alain Destexhe) встретился в пятницу с представителями гражданского общества страны. В частности, он провел беседу с журналистом-расследователем Хадиджей Исмайловой и главой Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) блогером Мехманом Гусейновым. Как сообщил Turan Гусейнов, Дестекс интересовался ситуацией со свободой медиа и Интернет, фактами преследованиях он-лайн активистов и журналистов, включая самого блогера. Представителю ПАСЕ была предоставлена также информация о ситуации с политзаключенными в стране. Дестекс был назначен докладчиком 7 марта 2016 г. для оценки ситуации с защитой прав человека в Азербайджане. С тех пор он лишь однажды приезжал в Баку, во время открытия гонок Formula 1 в июне 2016 года и встретился только с официальными лицами. –06B-