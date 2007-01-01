AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Докладчик ПАСЕ встретился с М. Гусейновым и Х. Исмайловой

Докладчик ПАСЕ встретился с М. Гусейновым и Х. Исмайловой

2017 Февраль 10 ( Пятница )  13:51:11
English Azərbaycan

Докладчик комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Алан Дестекс (Alain Destexhe) встретился в пятницу с представителями гражданского общества  страны.

В частности, он провел беседу с журналистом-расследователем Хадиджей Исмайловой и  главой Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) блогером Мехманом Гусейновым.

Как сообщил Turan Гусейнов, Дестекс интересовался ситуацией со свободой медиа и Интернет,  фактами преследованиях он-лайн активистов и журналистов,  включая самого блогера.    

Представителю ПАСЕ была предоставлена также информация о ситуации с политзаключенными в стране.

Дестекс был назначен докладчиком 7 марта  2016 г.  для оценки ситуации с защитой прав человека в Азербайджане.  С тех пор он   лишь однажды приезжал в Баку, во время открытия гонок Formula 1 в июне 2016 года и встретился только с официальными лицами. –06B-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com