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Общество 2017
Апелляционный суд отклонил жалобу Байрама Мамедова

Апелляционный суд отклонил жалобу Байрама Мамедова

2017 Февраль 10 ( Пятница )  12:51:32
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  Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу активиста движения NIDA Байрама Мамедова.

Жалоба была подана на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 декабря 2016 г. об осуждении Байрама Мамедова на 10 лет  лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов,  апелляционный суд не провел объективного разбирательства и не удовлетворил ни одно из ходатайств защиты. На это решение будет подана кассационная жалоба в Верховный суд.

*Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были арестованы 10 мая 2016 года - на следующий день после того, как написали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву в центре Баку.

Организация «Международная амнистия» признала их «узниками совести».—06D--

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