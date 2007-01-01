



Апелляционный суд отклонил жалобу Байрама Мамедова

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 12:51:32

Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу активиста движения NIDA Байрама Мамедова.

Жалоба была подана на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям от 8 декабря 2016 г. об осуждении Байрама Мамедова на 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционный суд не провел объективного разбирательства и не удовлетворил ни одно из ходатайств защиты. На это решение будет подана кассационная жалоба в Верховный суд.

*Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов были арестованы 10 мая 2016 года - на следующий день после того, как написали политические лозунги на памятнике Гейдару Алиеву в центре Баку.

Организация «Международная амнистия» признала их «узниками совести».—06D--