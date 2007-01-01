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Общество 2017

Судебно-правовой совет наказал судей

2017 Февраль 10 ( Пятница )  11:32:48
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Судебно-правовой совет накануне освободил от занимаемой должности судью Низаминского суда города Гянджи Махира Нифталиева и перевел его на другую работу. Такое решение принято из-за нарушения судьей требований законодательства и созданием условий для коррупции, говорится в сообщении Совета.

Кроме того, судье Сумгаитского апелляционного суда Саяду Гафарлы вынесен выговор.

Другим судьям того же суда - Эльману Рагимову и Лятифе Мамедовой «поставлено на вид».

Такому же «наказанию» подвергнуты  судьи Бакинского апелляционного суда:  Исмаил Велиев,  судья Масаллинского суда - Анар Алмамедов,  судья Имишлинского суда - Ульви Ганбаров.

В ходе заседания было отмечено, что в 2016 году на 45% увеличилось число обращений в суды по гражданским делам. Общее число таких обращений превысило 470 тыс., что  в 20 раз больше 2000 года,  когда  заработала нынешняя судебная система.

В 2016 г. были прекращены полномочия 6 судей, допустивших действия, создающие условия для коррупции. 12 судей привлечены к дисциплинарной ответственности, два  человека освобождены от занимаемых должностей. -0-

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