Судебно-правовой совет наказал судей

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 11:32:48

Судебно-правовой совет накануне освободил от занимаемой должности судью Низаминского суда города Гянджи Махира Нифталиева и перевел его на другую работу. Такое решение принято из-за нарушения судьей требований законодательства и созданием условий для коррупции, говорится в сообщении Совета.

Кроме того, судье Сумгаитского апелляционного суда Саяду Гафарлы вынесен выговор.

Другим судьям того же суда - Эльману Рагимову и Лятифе Мамедовой «поставлено на вид».

Такому же «наказанию» подвергнуты судьи Бакинского апелляционного суда: Исмаил Велиев, судья Масаллинского суда - Анар Алмамедов, судья Имишлинского суда - Ульви Ганбаров.

В ходе заседания было отмечено, что в 2016 году на 45% увеличилось число обращений в суды по гражданским делам. Общее число таких обращений превысило 470 тыс., что в 20 раз больше 2000 года, когда заработала нынешняя судебная система.

В 2016 г. были прекращены полномочия 6 судей, допустивших действия, создающие условия для коррупции. 12 судей привлечены к дисциплинарной ответственности, два человека освобождены от занимаемых должностей. -0-