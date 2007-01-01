



Суд не смог установить личность Мехмана Гусейнова

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 11:39:38

10 февраля в суде Сураханского района столицы под председательством Джейхуна Гадимова состоялось подготовительное заседание по иску МВД против блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщил Turan сам блогер, иск подан начальником полиции Насиминского района Муса Мусаевым, который обвиняет блогера в клевете (статья 147.2 – клевета в совершении особо тяжкого преступления) и требует привлечь к ответственности.

Однако судья столкнулся с необычным препятствием, ибо не мог удостовериться в личности Мехмана Гусейнова. Блогер заявил, что уже три года как полиция отобрала у него паспорт и удостоверение личности, он никак не может подтвердить, что он – это Мехман Гусейнов.

«Пусть сначала суд докажет, что Мехман Гусейнов - это я и потребует мои документы у полиции», - сказал блогер и добавил, что он не знаком с обвинительным актом и необходимо время, чтобы его изучить.

После этого судья перенес подготовительное заседание на 17 февраля.

Напомним, что Мехман Гусейнов был похищен в центре Баку вечером 9 января. Несколько человек в гражданской одежде схватили его, скрутили и запихав в машину увезли.

На следующий день блогер оказался в Насиминской полиции, откуда его повезли в суд и оштрафовали на 200 манат за «сопротивление полиции».

После выхода из суда блогер сообщил, что его похитили и пытали полицейские, которые требовали от него прекратить критические репортажи о представителях власти.

Вот эти слова блогера и были расценены МВД, как оскорбление и стали причиной иска. -03B-