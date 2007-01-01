



КЗГО обеспокоен ситуацией в Коалиции НПО по ИПДО

2017 Февраль 10 ( Пятница ) 10:51:57

Комитет защиты гражданского общества выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Коалиции НПО Инициативы по повышению прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО).

В обращении КЗГО по этому поводу говорится:

«Деятельность коалиции и трехсторонней рабочей группы, куда входят Коалиция НПО инициативы по повышению прозрачности в добывающей отрасли, Госнефтефонд и международная Инициатива прозрачности в добывающей отрасли, практически парализована.

Технически кризис нагнетается попытками заблокировать работу многосторонней группы, которая была избрана демократическим путем и в соответствии с уставом организации.

20 января 2017 года на заседании коалиции тайным голосованием были избраны 6 членов (3 основных и 3 запасных) в Многостороннюю группу по повышению прозрачности в добывающей отрасли. (В группу входят представители правительства, нефтяных компаний и гражданского общества)

7 февраля по инициативе главы правительственной комиссии по ИПДО директора ГНФАР Шахмара Мовсумова созывается собрание коалиции, с участием около 50 из 160 членов коалиции. В пресс-релизе ГНФАР сообщалось, что «основная цель встречи - создание условий для открытого диалога, организации платформы для обсуждения разногласий о представительстве в многосторонней группе и общем управлении»

Однако на самом деле была предпринята попытка заложить фундамент смены или нейтрализации законно избранных членов Многосторонней группы от Коалиции НПО.

КЗГО считает недопустимыми подобные действия, так как необходим диалог для решения проблем гражданского общества, поставленных МИПДО перед правительством Азербайджана.

КЗГО призывает стороны незамедлительно начать обсуждение вопросов, на которые должны быть получены ответы до заседания МИПДО в Боготе в марте нынешнего года, чтобы не допустить приостановки членства Азербайджана в этой Инициативе».--0—