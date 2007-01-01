



МВД подало в суд на блогера Мехмана Гусейнова

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 12:47:51

МВД подало в суд на блогера Мехмана Гусейнова, сообщил его адвокат Эльчин Садыхов.

Дело будет рассмотрено в Сураханском районном суде 10 февраля под председательством Джейхуна Гасымова. Однако сторона обвинения не получило обвинительный акт и будет настаивать на переносе , сказал адвокат.

Сам блогер заявил Turan, что не в курсе в чем его обвиняет МВД, но уверен, что это связано с его журналистской деятельностью. «Власти хотят заставить меня замолчать и каждый раз изыскивают новые методы», - сказал он.

Напомним, что 9 января Гусейнов был похищен несколькими лицами в гражданском в центре Баку и несколько часов подвергался моральным и физическим издевательствам , на следующий день его доставили в полицию , где обвинили в неподчинении. Суд признал блогера виновным и оштрафовал на 200 манат.

МВД оскорбилось , что блогер обвинил его сотрудников в похищении и пытках и подало жалобу в прокуратуру.-16B-