



Франция применит опыт ASAN

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 12:36:19

Правительство Франции сотрудничает с правительством Азербайджана в сфере реформ госуправления, сказал журналистам находящийся в Баку с визитом Госсекретарь при премьер-министре Франции Жан-Винсент Плаце.

Он отметил, что в центре внимания его переговоров в Баку были вопросы электронного правительства, Франция имеет в этой сфере большой опыт и поделится им с Азербайджаном.

«Упрощение электронного правительства особенно важно для отношений с гражданами, а также с компаниями»,- сказал он.

Плаце сообщил, что и Франция может перенять кое- что у Азербайджана, в частности, практику АСАН-автобусов.

Эта практика может быть применена на территории ряда городов и департаментов.

Напомним, что в ходе двухдневного визита в Азербайджан Ж.В.Плаце встретился с президентом Ильхамом Алиевым, главой АСАН-хидмет Инамом Керимовым. Он посетил также Французский лицей в Баку. –71D-