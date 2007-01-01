AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Франция применит опыт ASAN

Франция применит опыт ASAN

2017 Февраль 09 ( Четверг )  12:36:19
English Azərbaycan

Правительство Франции сотрудничает с правительством Азербайджана в сфере реформ госуправления, сказал журналистам находящийся в Баку с визитом Госсекретарь при премьер-министре Франции  Жан-Винсент Плаце.

Он отметил, что в центре внимания его переговоров в Баку были вопросы электронного правительства, Франция имеет в этой сфере большой опыт и поделится им с Азербайджаном.

«Упрощение электронного правительства особенно важно для отношений с гражданами, а также с компаниями»,- сказал он.

Плаце сообщил, что и Франция может перенять кое- что у  Азербайджана, в частности, практику АСАН-автобусов.

Эта практика может быть применена на территории ряда городов и департаментов.    

Напомним, что в ходе двухдневного визита в Азербайджан Ж.В.Плаце встретился с президентом Ильхамом Алиевым, главой АСАН-хидмет Инамом Керимовым. Он посетил также Французский лицей в Баку. –71D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com