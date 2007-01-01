



МЧС: 134 погибших и 473 раненых в 2016 году

2017 Февраль 09 ( Четверг ) 12:32:49

В 2016 году в ходе 12 110 техногенных происшествий погибло 68 человек, еще 239 получили телесные повреждения, сообщило МЧС Азербайджана.

В результате 11 853 пожаров телесные повреждения получили 146 человек.

В 2016 г. произошло 68 взрывов, в результате которых погибли 12 человек, еще 88 получили повреждения.

Таким образом, всего за 2016 г. в чрезвычайный ситуациях погибли 134 человека, еще 473 получили телесные повреждения.—06D--