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Общество 2017
МЧС: 134 погибших и 473 раненых в 2016 году

МЧС: 134 погибших и 473 раненых в 2016 году

2017 Февраль 09 ( Четверг )  12:32:49
English Azərbaycan

В  2016 году в ходе 12 110 техногенных происшествий погибло 68 человек, еще 239 получили телесные повреждения, сообщило МЧС Азербайджана.

В результате 11 853 пожаров телесные повреждения получили 146 человек.

В 2016 г. произошло 68 взрывов, в результате которых погибли 12 человек, еще 88 получили повреждения.

Таким образом, всего за 2016 г. в чрезвычайный ситуациях погибли 134 человека, еще 473  получили телесные повреждения.—06D--

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