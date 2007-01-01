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Общество 2017
Апелляционный суд рассмотрит жалобу газеты "Азадлыг"

Апелляционный суд рассмотрит жалобу газеты "Азадлыг"

2017 Февраль 08 ( Четверг )  21:12:54
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9 февраля в 12:30 в Бакинском апелляционном суде будет рассмотрена жалоба газеты "Азадлыг" на решение прокуратуры о проведении налоговой проверки в этой газете и одноименном сайте в рамках уголовного дела, начатого по представлению замгенерального прокурора Рустама Усубова.

Об этом агентству Turan сообщили в редакции "Азадлыг". Сотрудники издания убеждены, что власти ищут любой повод,чтобы заставить прекратить деятельность этого оппозиционного издания, оказывая на него и его сотрудников всевозможное давление.-02В-

 

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