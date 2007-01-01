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Общество 2017
Комитет защиты гражданских прав обсудил европейскую интеграцию, прозрачность и политзаключенных

Комитет защиты гражданских прав обсудил европейскую интеграцию, прозрачность и политзаключенных

2017 Февраль 08 ( Среда )  13:30:59
English Azərbaycan

  Во вторник состоялось заседание Комитета защиты Гражданского общества, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся  последних событий   в Азербайджане.

В частности, члены комитета приняли решение выразить позицию  КЗГО в связи с началом переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве  ЕС-Азербайджан,  о ситуации в коалиции прозрачности в добывающей отрасли, а также о положении политзаключенных  в Азербайджане. –0—

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