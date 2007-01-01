

Комитет защиты гражданских прав обсудил европейскую интеграцию, прозрачность и политзаключенных 2017 Февраль 08 ( Среда ) 13:30:59

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Во вторник состоялось заседание Комитета защиты Гражданского общества, на котором были обсуждены вопросы, касающиеся последних событий в Азербайджане. В частности, члены комитета приняли решение выразить позицию КЗГО в связи с началом переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан, о ситуации в коалиции прозрачности в добывающей отрасли, а также о положении политзаключенных в Азербайджане. –0—