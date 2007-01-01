



На встречу с Ш.Мовсумовым пришла треть Коалиции НПО

2017 Февраль 08 ( Среда ) 13:16:21

Ситуация внутри Коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли была обсуждена накануне у главы правительственной комиссии Инициатива прозрачности по добывающей отрасли (ИПДО), директора госнефтефонда Шахмара Мовсумова.

Как сообщил Turan координатор Коалиции Губад Ибадоглу, на встрече приняли участие менее трети из почти 160 членов Коалиции. Это были в основном проправительственные НПО.

«Даже с учетом работников Нефтяного фонда и других посторонних лиц, не имеющих отношения к Коалиции, присутствовали не более 50 человек», - сказал Ибадоглу.

Сам Ибадоглу присутствовал в качестве представителя международного правления ИПДО. Напомним, что ранее Совет Коалиции выступил против такой встречи, расценив это как вмешательство правительства.

Мовсумов заявил, что правительство не хочет вмешиваться в дела Коалиции и лишь стремится урегулировать ситуацию вокруг спора о представительстве в Многосторонней группе по ИПДО (в ней участвуют представители гражданского общества, правительства и добывающих компаний).

«На самом деле, никакой проблемы нет. Совет коалиции большинством голосов избрал 3 основных и 3 резервных членов многосторонней группы. За это проголосовали 6 из 11 членов Совета. Оставшиеся в меньшинстве пять членов, выступающих с позиции правительства, оспаривают это, их позиция противоречит уставу Коалиции», - сказал Ибадоглу.

По его словам, участники заседания предлагали расширить Коалицию за счет присоединения других НПО. Однако это противоречит меморандуму, подписанному в 2014 г. Коалицией, правительством и компаниями.

Мовсумов сказал, если Коалиция не сможет договориться по составу многосторонней группы, то на заседание будут приглашены все члены Коалиции, но и это противоречит меморандуму.

По словам Ибадоглу, вопрос остался открытым и Совет Коалиции в ближайшее время обсудит ситуацию и примет решение. Он сам не видит оснований для оспаривания выборов членов многосторонней группы от гражданского общества.

В свою очередь, член Совета коалиции НПО Алимамед Нуриев поддержал идею Шахмара Мовсумова по урегулированию разногласий относительно представительства НПО в Многосторонней группе.

Нуриев считает, что в Многосторонней группе должен быть представлен широкий спектр НПО, а не только представители «одной группы». Он утверждает, что эта группа в лице Губада Ибадоглу и Огтая Гюлалыева своим упорством «стремится исключить Азербайджан из ИПДО».

Нуриев считает правильным предложение Мовсумова, если стороны не договорятся по членам многосторонней группа от НПО, то на ее заседание будут допускаться все члены коалиции.

По его словам, в коалиции реально действуют 70 НПО и 50 из них участвовали на встрече с Мовсумовым накануне.

В сообщении ГНФАР о заседании отмечается, что на встрече приняли участие представители 50 НПО.

Как отмечено в пресс-релизе, встреча проводилась для того, чтобы собрать вместе за одним столом представителей различных групп интересов.

«Основная цель встречи - создание условий для открытого диалога, организация платформы для обсуждения разногласий о представительстве в многосторонней группе и общем управлении», - сказано в сообщении. При этом не сообщается об итогах обсуждений.-06B—