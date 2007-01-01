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Общество 2017
Обострение ситуации вдоль линии фронта

Обострение ситуации вдоль линии фронта

2017 Февраль 08 ( Среда )  11:22:43
English Azərbaycan

7 февраля на различных участках  линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил наблюдались перестрелки с применением минометов, крупнокалиберных  и артустановок, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе ответных мер, были разрушены огневые точки и инженерные сооружения противника.

По мнению азербайджанской стороны, эта активность имела цель отвлечь внимание от диверсионной вылазки на одном из участков фронта.

В результате предпринятых мер, замысел противника был сорван, сообщила пресс-служба Минобороны.

Армянская сторона подтверждает обострение ситуации вдоль линии фронта и применение минометов и артиллерии, возлагая ответственность на азербайджанскую сторону. -02D-

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