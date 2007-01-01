Вынужденные переселенцы протестовали в городе Хырдалан

Вынужденные переселенцы протестовали в городе Хырдалан2017 Февраль 07 ( Вторник ) 22:38:26
В городе Хырдалан, который расположен вблизи Баку, вынужденные переселенцы не допустили 7 февраля установки в общежитии Планово-учетного техникума, где они расположились в начале 90-х годов.
До 1 февраля 2017 года распоряжением президента Азербайджана беженцы были освобождены от оплаты за газ, электричество и воду. Теперь же эти льготы заменены на ежемесячное пособие в размере 36 манат.
Этих денег не хватит нам на оплату электричества, которым мы пользуемся для обогрева комнат и приготовления пищи, сказали он прибывшим в общежитие представителям власти и полиции.
«Нам нужен Карабах, не деньги попрошаек», «Власти дают бесплатный газ в армянские церкви, а беженцам продают за деньги», говорили они.
В результате двухчасовой акции представители электрораспределительной компании «Азеришыг» ретировались. Процесс установки счетчиков был отложен.
Протесты вынужденных переселенцев отмечаются в различных местах. Сегодня они протестовали также в поселке Карачухур в Баку.—0--