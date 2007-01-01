



Задержаны африканцы, обманывающие на деньги доверчивых людей

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 18:23:14

Работники Управления по борьбе с оргпреступностью МВД задержали группу граждан Камеруна и Нигерии, которые обвиняются в мошенничестве.

Как сообщила пресс-служба МВД, в полицию обратился гражданин с жалобой, что его обманули, пообещав превратить 20 тысяч долларов в 40 тысяч путем неких химических операций.

Задержанные африканцы признали, что приехали в Азербайджан с целью мошенничества указанным способом. В ходе обыска на съемной квартире, были найдены и изъяты вещественные доказательства.

Остальные детали данного дела не сообщаются. Не ясно возбуждено ли уголовное дело и какова будет судьба африканских «волшебников».

Напомним, что это уже не первое подобное происшествие. Ранее также группа африканцев была задержана в Баку после того, как обманула гражданина, не удвоив его деньги. -02D-