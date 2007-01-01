



Состояние Фаика Амирова продолжает ухудшаться

2017 Февраль 07 ( Вторник ) 12:42:53

Состояние арестованного помощника главы ПНФА и финансового директора газеты «Азадлыг» Фаика Амирова значительно ухудшилось, сообщила Turan его супруга Лала Амирова .

«Во вторник ему дали позвонить домой и он сообщил, что у него сильные боли в желчном пузыре, болит левая нога и желудок», - сообщила супруга.

Две недели назад у него взяли анализы , однако никакого существенного лечения не проводится.

«В среду мне должны дать встречу с ним , его состояние внушает серьезные опасения», - добавила она.

Адвокат арестованного Агыл Лаиджев отметил, что суд отказался изменить меру пресечения Амирову и отпустить его домой.

«Его состояние постоянно ухудшается, о чем знают и в прокуратуре», - сказал адвокат и добавил, что никаких следственных действий по этому делу не проводится.

В свою очередь, Пенитенциарная служба не дает комментариев по данному вопросу.

Напомним, что Амиров был арестован 20 августа по обвинению в разжигании религиозной розни , а также объявили представителем религиозного богослова Фатулла Гюлена в Азербайджане, однако позже его допрашивали только об источниках финансирования газеты «Азадлыг».

Коллеги и общественность не сомневаются, что истинная причина ареста Амирова – стремление властей окончательно задушить газету «Азадлыг» и оказать давление на руководство ПНФА.-16D-