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Общество 2017
В коалиции НПО по ИПДО раскол

В коалиции НПО по ИПДО раскол

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  18:47:14
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Часть членов коалиции НПО по Инициативе повышению прозрачности в добывающей отрасли (ИПДО) обвинили Совет коалиции в нечестном проведении выборов членов Многосторонней группы.

В заявлении, поступившем в Turan от имени члена коалиции Алимамеда Нуриева, утверждается, что в выборах не принимали участие 5 членов Совета и что избрание 6 членов Многосторонней группы стало результатом «сделки».

Нуриев считает, что выборы  не отражают волю коалиции, а «избранная шестерка» отражает интересы политических сил. Поэтому, в Многосторонней группе было предложено найти «компромисс» - избрать трех представителей от коалиции в  Многосторонней группы от 6 членов Совета, и еще трех представителей от пяти других членов Совета. Но «шестерка» не приняла это предложение и настаивает на участии только избранных ею членов.

Поэтому, былопредложено вынести решение спорной ситуации на общее мнение Коалиции. Участвовавшие на заседании члены Совета Губад Ибадоглу, Огтай Гюльалыев, Ильгар Гусейнли, Насими Мамедли и Азер Расулов покинули обсуждения.

Глава Многосторонней группы Шахмар Мовсумов назначил на 7 февраля встречу со всеми членами Коалиции.  –06D—

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