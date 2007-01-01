

Извержение вулкана в Гобустане 2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 15:28:35

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6 февраля около 15 часов между поселками Сангачал и Гобустан (60-70 км. юго-западнее столицы) произошло извержение вулкана. По словам очевидцев, извержение произошло дважды и над вулканом поднялось пламя высотой 20-25 метров. В пресс-службе МЧС Азербайджана подтвердили информацию об извержении. По данным ведомства, пострадавших нет. Отметим, что в районе находятся десятки грязевых вулканов, которые изредка извергаются смесью грязи и природного газа. В этих случаях происходит воспламенение и сильный взрыв. В последний раз подобное извержение имело место в 2002 году примерно в том же месте. –06D--