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Общество 2017
Власти хотят расколоть коалицию НПО - Ибадоглу

Власти хотят расколоть коалицию НПО - Ибадоглу

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  15:24:07
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Правительство хочет внести раскол в Коалицию НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Координатор коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли Губад Ибадоглу.

По его словам, 20 января на заседании коалиции тайным голосованием были избраны 6 членов (3 основных и 3 запасных) в Многостороннюю группу по повышению прозрачности в добывающей отрасли. (В группу входят представители правительства, нефтяных компаний и гражданского общества)  

Каждый год члены в Многостороннюю группу принимались секретариатом без споров.

Однако 2 февраля на заседание Многосторонней группы наряду с новыми членами от коалиции были приглашены и бывшие -  Алимамед Нуриев и Сабит Багиров.

Нарушив консенсус, они помешали утверждению повестки дня заседания.

В знак протеста, новые члены Многосторонней группы покинули заседание.

Для решения проблемы «представительства» председатель правительственной комиссии по повышению прозрачности в добывающей отрасли  Шахмар Мовсумов назначил на 7 февраля в здании Нефтяного фонда встречу со всеми членами коалиции.

Ибадоглу обращает внимание, что согласно Стандартам ИПДО, правительство не имеет права вмешиваться в решении представительства гражданского общества в многосторонней группе.

В то же время,  несмотря на многочисленные обращения членов коалиции, Мовсумов отказывался от встречи с ними.

В нынешней ситуации инициатива Мовсумова преследуют цели расколоть коалицию.  

«Поэтому Совет коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли считает нецелесообразным участие 7 февраля членов коалиции на встрече в Нефтяном фонде», - подчеркивает Ибадоглу. –06D—

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