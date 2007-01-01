



Власти хотят расколоть коалицию НПО - Ибадоглу

2017 Февраль 06 ( Понедельник ) 15:24:07

Правительство хочет внести раскол в Коалицию НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Координатор коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли Губад Ибадоглу.

По его словам, 20 января на заседании коалиции тайным голосованием были избраны 6 членов (3 основных и 3 запасных) в Многостороннюю группу по повышению прозрачности в добывающей отрасли. (В группу входят представители правительства, нефтяных компаний и гражданского общества)

Каждый год члены в Многостороннюю группу принимались секретариатом без споров.

Однако 2 февраля на заседание Многосторонней группы наряду с новыми членами от коалиции были приглашены и бывшие - Алимамед Нуриев и Сабит Багиров.

Нарушив консенсус, они помешали утверждению повестки дня заседания.

В знак протеста, новые члены Многосторонней группы покинули заседание.

Для решения проблемы «представительства» председатель правительственной комиссии по повышению прозрачности в добывающей отрасли Шахмар Мовсумов назначил на 7 февраля в здании Нефтяного фонда встречу со всеми членами коалиции.

Ибадоглу обращает внимание, что согласно Стандартам ИПДО, правительство не имеет права вмешиваться в решении представительства гражданского общества в многосторонней группе.

В то же время, несмотря на многочисленные обращения членов коалиции, Мовсумов отказывался от встречи с ними.

В нынешней ситуации инициатива Мовсумова преследуют цели расколоть коалицию.

«Поэтому Совет коалиции НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли считает нецелесообразным участие 7 февраля членов коалиции на встрече в Нефтяном фонде», - подчеркивает Ибадоглу. –06D—