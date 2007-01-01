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Общество 2017
Вынужденные переселенцы протестуют против счетчиков

Вынужденные переселенцы протестуют против счетчиков

2017 Февраль 06 ( Понедельник )  14:02:10
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  Вынужденные переселенцы, проживающие в общежитии  в Наримановском районе Баку по адресу улица Малика Мамедова, 4 (возле здания бывшего университета «Тафаккюр»),  сегодня провели акцию протеста против установления электросчетчиков.

Они не пустили в здание работников АО «Азеришыг». В здании проживают 150 семей, а само здание в аварийном состоянии. Несмотря на многократные обращения в госорганы, переселенцев не обеспечили безопасным жильем.

Переселенцы заявили, что протестуют против установления счетчиков потому, что в здании нет газа и централизованного отопления. Поэтому жильцы  вынуждены обогревать помещение  электричеством, а компенсация в 36 манат не покрывает расходов на электричество.

Протестующие предлагают сначала провести им газ, а потом установить счетчики на электричество. К зданию прибыли наряды полиции.

В Наримановском районном управлении по продаже электроэнергии заявили, что установления счетчиков осуществляется в соответствии с законом.—36D--

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