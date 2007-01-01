



Адвокат: «Это не следствие, а наказание»

2017 Февраль 04 ( Суббота ) 13:43:42

Асабали Мустафаев, адвокат активиста ПНФА Фуада Ахмедли, не получил ответа на ходатайство о проведении медэкспертизы своего подзащитного в связи с ухудшением состояния его здоровья и невозможности содержания под стражей. Несмотря на то, что со времени подачи ходатайства прошло три недели, ответа не последовало.

Между тем, у страдающего легочным заболеванием Ахмедли, серьезные проблемы со здоровьем продолжаются, и адвокат убедился в этом накануне на встрече с ним.

Следствие также не рассмотрело ходатайство о возвращении пенсионных карт, компьютера и других вещей, изъятых у членов семьи Ахмедли.

По словам адвоката, несмотря на продление срока ареста, никаких следственных действий не проводится.

«В начале января срок ареста был продлен еще на два месяца – до 12 марта. Прошел месяц, но ни разу не проводилось следственных действий. Это не следствие, а наказание», - сказал Мустафаев.

*Активист ПНФА Фуад Ахмедли был арестован 18 августа 2016 года по обвинению в нарушении закона об оперативно-розыскной деятельности и злоупотреблении должностными полномочиям.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Ахмедли, работавший оператором в «Центре звонков» ООО “Azərfon” , был обвинен в передаче закрытой информации частным лицам.

Ахмедли был назвал также лицом, связанным с сетью богослова Фатулла Гюлена, обвиняемого в Турции в подготовке госпереворота.

Однако Ахмедли отвергает все эти обвинения, считая, что его арест связан с оппозиционной деятельностью в рядах ПНФА.

Правозащитные организации признали его политзаключенным. -05B06-