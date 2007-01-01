



На процессе по «Нардаранскому делу-2»

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 18:42:02

В пятницу в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по «Нардаранскому делу –2».

Фигурантами суда являются зампред Движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 верующих, которые обвиняются в попытке захвата власти, терроризме и пр.

В ходе заседания судья Майыл Байрамов отклонил ходатайство, выдвинутое на предыдущем заседании обвиняемым Ага Али Яхьяевым, который просил вернуть его личный автомобиль. Судья сказал, что этот вопрос будет решен в конце судебного процесса в итоговом приговоре.

Яхьяев сказал, что машина нужна сейчас, чтобы продать и оплатить операцию его ребенка, страдающего пороком сердца. Судья рекомендовал обратиться в Минздрав.

В ответ подсудимый сказал, что обращался и в Минздрав, и в Фонд Гейдара Алиева, но тщетно.

Поведение судьи вызвало негодование у обвиняемых. «Ведите борьбу со мной, а не с ребенком», - сказал Яхьяев.

Далее с показаниями выступил Нахид Гахраманов. По его мнению, двух полицейских в ходе спецоперации 26 ноября 2015 г. в Нардаране убили их же коллеги.

«Убитый полицейский Исмаил был верующим и перед операцией звонил Зульфугару Микаилову ( проходит по «Нардаранскому делу-3) и просил молиться за него, чтобы тот не пошел против верующих», - сказал Гахраманов.

2 декабря он приехал в Нардаран на поминки убитых в ходе операции братьев Буньядовых. На следующий день там его и задержали.

По словам Гахраманова, его в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) его пытали электрошокером. Сначала требовали признаться в получении 2 млн. от Ирана для свержения власти в Азербайджане. Потом требовали дать показания, что деньги получали от США и Тале Багирзаде был связан с Национальным советом демократических сил.

По словам Гахраманова, лично начальник ГУБОП требовал от него подписать ложные показания, угрожая в противном случае, что он не выйдет живым из этого ведомства.

Гахраманова били дубинкой, надев на голову мешок, два дня держали в темной комнате и 2 месяца не допускали его адвоката.

Другой обвиняемый, житель Нардарана Амрали Алиев сказал, что его задержали вместе с 3 сыновьями и племянником. Чтобы молодых людей не арестовали, он подписал признательные показания. При этом , он сказал, что не знает латинскую графику и не читал, что написано в его показаниях.

Пожилой человек сказал, что адвокат не приходил к нему и срок ареста продлили без адвоката. Он никогда не видел и не знал Тале Багирзаде и не участвовал в его проповедях, как утверждает следствие. Суд будет продолжен 10 февраля.—36C-