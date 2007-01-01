



Огтай Гюлалыев заявил о слежке

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 18:33:13

Правозащитник Огтай Гюлалыев заявил о слежке за ним. «Каждый день отслеживают меня и мой дом. Возможно, они хотят «уберечь» меня от постороннего давления и нападения»,- написал с иронией правозащитник на своей странице в Фейсбук.

«После того, как Сабирабадский районный суд заменил мой арест на надзор полиции, я находился под наблюдением на законных основаниях. Но это решение уже ликвидировано, однако наблюдение усилилось», - сказал Гюлалыев.

Он также отметил, что не намерен отступать и продолжит защиту прав незаконно арестованных. —0—