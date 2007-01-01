



Фуад Агаев: Ильгару Мамедову перестали передавать книги

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 17:12:17

3 февраля адвокат Фуад Агаев встретился с находящимся в заключении лидером движения «РЕАЛ» Ильгаром Мамедовым.

Как сообщил Turan Агаев, он обсудил с Мамедов вопрос о ходе расследования его второй жалобы в Европейском суде по правам человека.

Мамедов был осужден к 7 годам лишения свободы в связи с волнениями в городе Исмаиллы в январе 2013 года. Суд признал его виновным в «организации массовых беспорядков» и «сопротивлении полиции с применением насилия».

Однако вопследствии ЕСПЧ признал арест Мамедова незаконным и призвал к его освобождению. Комитет министров СЕ неоднократно требовал выполнения этого рещения.

Вторая жалоба в ЕСПЧ на приговор была направлена в 2015 году.

«Правительство Азербайджана до 12 января должно было направить ответы на запросы ЕСПЧ. Но почему- то мы не получили копию это ответа. В прошлый раз в связи с этим произошла «странная задержка», - сказал адвокат.

По его словам, Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич направила Мамедову в дар свою книгу.

Однако после того, как Мамедов написал благодарственное письмо Алексиевич, ему перестали передавать принесенные для него книги, а также необходимые для защиты следственные материалы.

«Я сам неоднократно приносил ему книги, журналы и другие материалы, в том числе и сегодня, но в очередной раз их вернули.

Тем самым нарушаются права Ильгара Мамедова по статьям 6 (право на свободу и личную неприкосновенность), 10 (свобода выражения) и др» - сказал адвокат.-03B06-