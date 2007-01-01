



Совет коалиции по EITI заявил о срыве заседания многосторонней группы

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 13:39:46

Заседание Многосторонней группы (МСГ) Инициативы прозрачности в добывающей промышленности 2 февраля было сорвано, говорится в заявлении Совета Коалиции по Повышению прозрачности в добывающей промышленности.

Как передает Turan, причиной этого стало необоснованное участие бывшего члена МСГ Алимамеда Нуриева на заседании группы и его попытки помешать утверждению повестки заседания, а также действия председателя МСГ Шахмара Мовсумова, который создал условие для присутствия Нуриева на заседании.

Согласно стандарту EITI, меморандуму о взаимопонимании, каждый год состав МСГ обновляется и утверждается.

В данном случае, Совет коалиции выбрал 6 членов МСГ и отправил соответствующие документы в секретариат EITI, однако на заседание группы от 2 февраля наряду с новыми членами МСГ были приглашены бывшие члены.

В знак протеста против нарушения регламента МСГ новоизбранные члены от Совета коалиции покинули заседание.

«Совет коалиции считает, что подобная организация заседания, а именно изменение повестки заседания под давлением бывшего члена МСГ, противоречит стандартам Инициативы прозрачности в добывающей промышленности (EITI), требованиям регламента МСГ», - сказано в заявлении.

По мнению авторов заявления, это ослабляет позиции Азербайджана на заседании Международного правления по EITI, запланированное на 8-9 марта в Боготе.

Отметим, что согласно стандартам EITI, от правительства требуется сотрудничать с гражданским обществом , создав МСГ по контролю над применением EITI. Правительство должно обеспечивать прозрачность и открытость, обеспечить представительство всех заинтересованных сторон. –71D-