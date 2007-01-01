



Видади Зейналов требует вызова в суд Али Аббасова

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 13:22:30

В ходе суда по «Делу связистов» в пятницу бывший глава аппарата Министерства связи Видади Зейналов отказался от дачи показаний. Он заявил, что отказывается давать показания пока суд не допросит бывшего министра Али Аббасова.

В ходе заседания выяснилось, что ряд свидетелей не явились в суд. Судья принял решение о приводе их в принудительном порядке и назначил следующее заседание на 8 февраля.

В ходе процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается дело 11 бывших высокопоставленных сотрудников Минсвязи и его подразделений.

На скамье подсудимых бывшие главы Аппарата министерства, ООО Aztelekom , "Бакинской телефонной связи", ООО AzİnTelekom, "Азерпочт", Optik Rabitə и других структур.

Согласно материалам следствия, глава Аппарата Видади Зейналов по поддельным документам присвоил 73,590 миллиона манат с участием остальных подсудимых. Деньги расхищались путем мошенничества и приписок. Кроме того, 11 бывших сотрудников Минсвязи обвиняются в присвоении 40 миллионов манат. -16d06-