



Операторы сотовой связи перешли на “online” систему продажи номеров

2017 Февраль 03 ( Пятница ) 12:20:54

C 1 февраля продажа и активизация номеров мобильных телефонов в Азербайджане будет осуществляться операторами сотовой связи в “online” режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООО “Azerсell Telekom” в связи с приостановлением продажи номеров в торговых сетях.

Эта мера принята в соответствии с распоряжениями президента и Кабинета министров. Компания отмечает, что продажа приостанавлена 30 января в связи с переходом на новую систему, а с 31 января продажа номеров осуществляется по новой системе.

Компания просит направлять вопросы относительно новой системы продажи номеров Министерству связи и высоких технологий.

Другие мобильные операторы пока не комментируют переход на новый режим продажи номеров.-03D-